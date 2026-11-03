Sfrecciava a 162 chilometri all’ora, con un tasso alcolemico di 1,51 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Una giovane automobilista cagliaritana è stata fermata dalla Polizia stradale durante i controlli dell’11 ottobre contro le cosiddette “stragi del sabato sera”. Per lei è scattato il ritiro della patente.

L’episodio rientra nel bilancio dei servizi intensificati dalla Polstrada in tutta la provincia di Cagliari durante il mese di ottobre, con particolare attenzione al fine settimana di Ognissanti. Le pattuglie hanno presidiato le principali arterie, dalla statale 131 alla 125 Var, dalla 130 alla 554 e alla 195, concentrando i controlli soprattutto nelle ore notturne e nei weekend.

Nel complesso sono stati verificati 1.810 veicoli e 2.531 persone. Le patenti ritirate sono state 69, con 1.976 punti decurtati. Trenta le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, tre delle quali per le ipotesi più gravi. Accertate inoltre 162 violazioni per eccesso di velocità.

Nel corso del servizio dell’11 ottobre, oltre alla giovane sorpresa a 162 chilometri orari, sono state ritirate altre 11 patenti. La Polizia stradale ha infine sanzionato 162 automobilisti per circolazione senza copertura assicurativa.