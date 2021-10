Radio Zampetta Sarda: la veterinaria Silvia Serra parla dell’alimentazione del cane e del gatto

A RADIO ZAMPETTA SARDA CON LA NOSTRA ESPERTA SILVIA SERRA CHE OPERA A USSANA, SI PARLA DI ALIMENTAZIONE DEL CANE E DEL GATTO.

Cani e gatti sono entrambi carnivori ma con esigenze nutrizionali diverse. Il gatto è un cacciatore è in quanto tale è un carnivoro stretto, la sua alimentazione deve essere strettamente proteica mentre il cane si presta maggiormente ad una alimentazione onnivora. Anche se con gli animali domestici queste abitudini sono andate un po’ perse, bisogna sempre tenerne conto quando si alimentano per tenerli in forma e in salute.

L’alimentazione può essere casalinga, quindi a base di cibi preparati da noi oppure industriale con cibi umidi o secchi. Entrambe vanno bene a patto che i cibi siano scelti e di buona qualità.

Cuccioli e gattini mangiano poco e spesso. I cani adulti una o due volte al giorno i gatti invece continuano a mangiare poco e spesso.

Un animale che viene alimentato correttamente si presenta in salute, e con un adeguato sviluppo corporeo e pelo lucido.