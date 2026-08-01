Grande entusiasmo per i piloti protagonisti della stagione automobilistica sarda e per coloro che si sono distinti nelle gare disputate nella penisola.

E’ stata una serata veramente speciale quella che si e’ tenuta sabato scorso presso la Sala conferenze del T-Hotel ,presenti numerosi piloti e co-piloti che hanno onorato con la loro abilita’ le gare disputate per i campionati regionali Aci Sport Sardegna e che si sono distinti nelle competizioni nazionali.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Cagliari,dal Comitato Regionale Sardegna del CONI e dagli ACI provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari ed e’stato organizzato dal Comitato regionale degli Automobile Club della Sardegna e dalla Delegazione regionale ACI Sport Sardegna.

Presenti alla cerimonia di premiazione Antonello Fiori (Presidente dell’Automobile Club Cagliari e del Comitato regionale Aci Sardegna), Giulio Pes di San Vittorio (Presidente dell’Automobile Club Sassari), Pierpaolo Seddone (Presidente dell’Automobile Club Nuoro), Attilio Iannuzzo (Direttore dell’Automobile Club Cagliari), Raffaele Ferriello (Direttore dell’Automobile Club Nuoro), Salvatore Lobina (Vicepresidente dell’Automobile Club Cagliari), Carlo Serra (Assessore allo sviluppo economico e settori produttivi del Comune di Cagliari), Bruno Perra (Presidente del Coni Sardegna) e Salvatore Deidda (Presidente della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati).

Durante il corso della serata sono stati anche premiati coloro che con grande impegno e passione hanno reso possibile lo svolgimento delle competizioni sportive ,come ufficiali di gara,cronometristi,organizzatori,medici,addetti all’antincendio ed i giornalisti che con la loro grande professionalita’ hanno portato a conoscenza del grande pubblico con dovizia di particolari le gare sportive sia in ambito regionale che nazionale.

E’ stato conferito inoltre, un riconoscimento a Giuseppe Pirisinu, per il suo precedente incarico di Fiduciario Regionale fino al 2025,che con il suo grande impegno ha contribuito a riportare le “Premiazioni dei Campionati Regionali ” ad un ruolo centrale nella vita sportiva della Sardegna.

Durante lo svolgimento della serata e’stato riservato “un posto vuoto in prima fila” designato come “Posto occupato”; questa importante iniziativa, promossa dal Consiglio Regionale della Sardegna su proposta del Difensore civico,ha rappresentato un gesto altamente significativo a favore di tutte le donne vittime di violenza.

L’evento, ha fatto parte delle celebrazioni del centenario dell’Automobile Club Cagliari, e’stato particolarmente sentito ed ha riscosso un altissimo gradimento da parte degli intervenuti e del pubblico presente alla cerimonia.