Caos pronto soccorso, a San Gavino 91enne attende oltre dodici ore prima di essere presa in carico dai sanitari: “Troppi malati e pochi sanitari, è un dramma”.

Fioccano le testimonianze dai punti di primo soccorso del sud Sardegna, ieri la situazione era critica, ancora una volta, e tra i pazienti in fila anche tanti anziani.

Una donna ultra novantenne è arrivata verso le 13, aveva malessere generale, un ematoma alla testa e la necessità di esami specifici e approfonditi per escludere o acclarare potenziali situazioni di rischio. Non solo: la paziente presentava anche una frattura multipla all’arto superiore con evidente e profondo ematoma. Ma le ore, tante, sono trascorse tra la tensione e il dolore che l’anziana donna mal sopportava.

La storia si ripete, insomma, e mette in evidenza una sanità che deve combattere contro mille problemi e che sembrano non trovare soluzioni per alleggerire carico e pressioni sui lavoratori e avversità tra i malati che chiedono solo di essere curati non in tempi biblici.