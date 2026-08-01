Assemini non dimentica il suo artista Davide Pils, scomparso 3 anni fa dopo una malattia a 38 anni: al Parco delle Terrecotte, una serata di musica, tradizione e arte in cui verrà ricordato Davide.

“Attraverso la sua storia e le sue opere, insieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto, apprezzato e che ancora oggi tengono vivo il suo ricordo”: con queste parole viene presentata la manifestazione che si svolgerà l’8 agosto per l’artista dei murali apprezzati in tutta la Sardegna.

Davide non era solo bravo, era un ragazzo d’oro, ben voluto da tutti che ha disegnato e colorato sino alla fine. Il 13 novembre del 2023 il suo cuore ha smesso di battere ma non il ricordo che ha segnato tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato. Per l’evento, gli organizzatori invitano a “chi ne ha il piacere, di condividere un ricordo o un aneddoto che lo ha legato a Davide.

Tutti i vostri contributi saranno uniti in un’unica raccolta ed esposti il giorno”.