Cagliari, polemica sullo spot di Truzzu: “Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare”

“Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare”. “Quando hanno portato mia madre in ospedale, ho capito che dovevo rinunciare alla corsa”. Esplode la polemica a Cagliari sulla campagna anti Coronavirus del sindaco Truzzu. Una campagna dai toni fortissimi, comparsa nei manifesti sulle strade peraltro semi vuote. Durissimo l’attacco di Francesca Ghirra, leader dei Progressisti: “Come avrete notato in queste settimane stiamo mantenendo un comportamento responsabile e collaborativo, ma ci piacerebbe che il sindaco avesse un atteggiamento positivo e rassicurante nei confronti della cittadinanza, piuttosto che cercare di far rispettare le regole con la strategia del terrore.

A chi sono rivolti esattamente questi messaggi? A quelle persone che tutti i giorni dobbiamo ringraziare perché con il loro lavoro preservano la nostra salute? O a chi ci consente di mettere il cibo sulle nostre tavole? O a quanti hanno avuto la sfortuna che qualche persona cara si ammalasse?