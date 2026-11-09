È davvero capitato male un ladro che ha scippato il cellulare ad un passante a Treviglio, in provincia di Bergamo. Ma la sorpresa era dietro l’angolo. La vittima, un 32enne del posto, è stato prima avvicinato e poi gli è stato preso lo smartphone. Il ladro si è ovviamente dato subito alla fuga ma il 32enne, appassionato di corsa e con un fisico decisamente abituato allo sforzo fisico, non si è dato per vinto e ha inseguito il furbetto per circa 20 minuti. Una volta raggiunto, il ladro ha buttato a terra il cellulare proseguendo la sua fuga. Ma il 32enne, dopo aver recuperato lo smartphone, ha contattato le forze dell’ordine e continuato l’inseguimento fino all’arrivo degli agenti. L’uomo è stato dunque fermato dalla polizia e denunciato.