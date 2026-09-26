Una storia personale di dolore trasformata in una testimonianza di pace. È questo il cuore di “Venti di pace”, il progetto sardo, prima tappa del loro tour italiano di Rami Elhanan e Bassam Aramin, protagonisti del libro di Carola Benedetto e Luciana Ciliento Mio padre, tuo padre (De Agostini).

Israeliano Elhanan, palestinese Aramin, accomunati dalla perdita violenta delle proprie figlie. Due esperienze segnate dal conflitto che, invece di trasformarsi in una nuova ragione di odio, sono diventate un’opportunità di incontro e un impegno condiviso per affermare la possibilità di riconoscere il dolore dell’altro e di interrompere la spirale della violenza.

È proprio questo percorso che il progetto Venti di pace intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica italiana e internazionale e si lega alla candidatura di Rami Elhanan e Bassam Aramin al Premio Nobel per la Pace.

Il progetto Venti di pace è realizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall’ Associazione Genti Arrubia, dal Comune di Quartu, dall’ Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dalla Fondazione Faustino Onnis, dall’Associazione il Crogiuolo, grazie alla Fondazione di Sardegna.

Gli incontri del 13 e 14 ottobre rientrano nella XII edizione del Festival della Letteratura del Mediterraneo, nel progetto Nuovi Linguaggi per l’immaginario della Fondazione Giuseppe Dessì, nel Festival Letterario Anderas e nel Festival del Mondo Eco del Crogiuolo ed è realizzato grazie al supporto di Comitato per i Diritti Umani della Regione Piemonte, di Anpi, della Fondazione Crt e della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Gli incontri saranno così strutturati:

Martedì 13 ottobre, alle 10:30, a Villacidro, nella palestra dell’Istituto Comprensivo Loru-Dessì, in via Stazione, Rami Elhanan e Bassam Aramin incontreranno gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dell’Istituto Comprensivo Loru-Dessì e del Liceo Classico e Linguistico Piga e dell’Istituto Istituto di Istruzione Superiore “Marconi – Lussu” di San Gavino. Carola Benedetto e Luciana Ciliento introdurranno l’incontro, lasciando poi spazio alla testimonianza diretta dei due padri protagonisti:

Mercoledì 14 ottobre, alle 10, il progetto approderà a Cagliari, nell’Aula B del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari, in via Sant’Ignazio 74. L’incontro coinvolgerà gli studenti universitari e gli studenti dei licei di Quartu Sant’Elena e Selargius. Ci sarà una introduzione della Professoressa Alessandra Marchi dell’Università di Cagliari. L’incontro sarà fruibile anche nella Lingua dei segni.

Portare Elhanan e Aramin nelle scuole e nell’università significa mettere le nuove generazioni davanti a una vicenda che non offre risposte precostituite, ma pone una domanda essenziale: che cosa accade quando, di fronte a una perdita irreparabile, si decide di riconoscere anche il dolore dell’altro?

È certo che la loro sola testimonianza non può risolvere la complessità del conflitto israelo-palestinese, ma la loro storia individuale che parte dalla concretezza di due lutti afferma fortemente un principio: la pace può iniziare anche dalla scelta personale di sottrarsi alla logica della vendetta e di incontrare chi appartiene all’altra parte del conflitto.

Il viaggio italiano dei due padri rappresenta non soltanto un ciclo di appuntamenti culturali, ma un’occasione per far conoscere le loro storie e fare giungere il loro messaggio nei luoghi dell’educazione, della cultura e della società civile.

Il tour continua in Piemonte e Toscana, tutte le info su www.anpinicolagrosa.it e www.lestoriedicarolaeluciana.com.

Per aderire alla Candidatura al Nobel per la Pace 2027 e sostenerla, scrivere a [email protected].