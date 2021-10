Cagliari, paura in via Ariosto: pezzi di cornicione precipitano sulla strada

Paura nella centralissima via Ariosto a Cagliari per alcuni pezzi di cornicione che sono precipitati sulla strada dopo essersi staccati da una palazzina. Solo per miracolo non si registrano feriti. Sul posto, grazie alle chiamate di sos fatte da alcuni residenti, sono arrivati tre automezzi dei Vigli del fuoco, guidati da due squadre, per mettere in sicurezza tutta l’area. Presenti anche i tecnici della Protezione Civile. La via è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.