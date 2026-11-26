Interventi chirurgici sempre meno invasivi, tecnologie avanzate e terapie mirate per migliorare la prognosi e la qualità della vita delle pazienti con tumore al seno. Sono questi i principali progressi nella cura del carcinoma mammario che saranno al centro della quattordicesima edizione del congresso “Breast Cancer Update”, in programma sabato 28 novembre 2026 nella sala congressi della Cittadella universitaria di Monserrato, sotto il coordinamento scientifico del dottor Massimo Dessena, direttore di Senologia Chirurgica dell’Aou di Cagliari, e dell’oncologo Daniele Farci.

Sono 56mila i nuovi casi di tumore al seno diagnosticati in Italia nell’anno precedente, dice il chirurgo senologo Dessena, «di cui circa 1600 in Sardegna». Un dato, quello dell’Isola, in linea con quello dell’anno precedente, che conferma un andamento di circa 1600 nuove diagnosi ogni anno. «L’evento “Breast Cancer Update – continua il dottor Dessena – rappresenta un’importante occasione di confronto tra specialisti per fare il punto sulle innovazioni nella diagnosi e nel trattamento del tumore al seno, la neoplasia più frequente tra le donne, in tutte le fasce d’età, ma anche una delle patologie oncologiche maggiormente studiate».

Le nuove strategie puntano a trattamenti sempre più personalizzati, capaci di intervenire sulla malattia, riducendo quando possibile l’invasività delle cure. Nelle forme iniziali del carcinoma mammario, dice Massimo Dessena, «si afferma un approccio conservativo, basato sulla riduzione dell’invasività degli interventi chirurgici, sia a livello mammario sia ascellare, anche attraverso tecniche robotiche ed endoscopiche. Nelle forme più aggressive e avanzate, invece, dice l’oncologo Daniele Farci, «le nuove terapie mirate offrono prospettive di miglioramento della prognosi e della qualità della vita».

Il congresso di sabato 28 novembre prende il via alle 9 con i saluti delle autorità. Specialisti provenienti da importanti istituzioni nazionali, dice ancora il direttore di Senologia Chirurgica del Policlinico Duilio Casula, «si confronteranno con i professionisti della Sardegna sulle innovazioni diagnostiche e terapeutiche, dalla chirurgia ai trattamenti farmacologici, fino alla diagnostica per immagini e all’anatomia patologica».

La prima sessione, dedicata alla second opinion in oncologia, affronterà il tema attraverso il punto di vista dell’oncologo, con l’intervento di Rossana Berardi, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), il punto di vista del chirurgo con Secondo Folli, presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi (ANISC), e del medico legale. Nel corso della seconda sessione si parlerà invece di malattia triplo negativa, metastasi cerebrali e nuove opportunità terapeutiche, con approfondimenti sul presente e futuro degli ADC nel carcinoma mammario e sui trattamenti della malattia metastatica.

Nel pomeriggio spazio alle innovazioni nella diagnostica per immagini e nella chirurgia mammaria, con gli interventi di importanti specialisti provenienti da centri oncologici nazionali. Tra questi la dottoressa Donatella Santini di Anatomia Patologica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, che affronterà un focus su fattibilità e criticità della tecnica OSNA dopo terapia neoadiuvante, e il dottor Enrico Cassano, direttore di Radiologia Senologica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, che parlerà dell’evoluzione della diagnosi per immagini nel carcinoma mammario.

La sessione conclusiva sarà dedicata alle nuove strategie chirurgiche, con un intervento di Gianluca Franceschini, direttore della Chirurgia Senologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che approfondirà il confronto tra oncoplastica di secondo livello e mastectomia conservativa con ricostruzione protesica. Tra i relatori anche Viviana Galimberti, direttrice della Senologia dell’IEO di Milano, che affronterà un focus sulla dissezione ascellare mirata, tecnica che permette di rimuovere in modo selettivo alcuni linfonodi dell’ascella.

Ai lavori scientifici prenderanno parte anche diversi specialisti dell’Aou di Cagliari, tra cui Giorgio Saba ed Eleonora Lai di Oncologia medica, Daniela Fanni di Anatomia Patologica, Carola Politi di Radiologia e il chirurgo Matteo Atzeni, che interverrà sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricostruzione mammaria.

Venerdì 27 novembre, si terrà il precongressuale dal titolo “Importanza degli stili di vita nel carcinoma mammario”, dalle 16 alle 18 nella sala T4, al primo piano del T Hotel di Cagliari, in via dei Giudicati 66, aperto a operatori dell’informazione e uffici stampa, alle associazioni dei pazienti e al volontariato. Un momento di libero dialogo tra specialisti e pazienti. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Ivan Paone, parteciperanno gli specialisti di Cagliari Massimo Dessena, Daniele Farci e dallo IEO di Milano Giuseppe Cancello e Viviana Galimberti.