Non solo macchine sottrate ai legittimi proprietari, anche mezzi pesanti e voluminosi spariti nel nulla. Da Cagliari a San Gavino si susseguono gli appelli.

Pochi giorni fa è stato rubato un furgone Amazon con pacchi e documenti mentre il conducente consegnava un pacco in via Biasi a Cagliari: durante il pomeriggio, ore 16,15, il mezzo è sparito e da allora è stata persa ogni traccia.

A San Gavino Monreale, invece, tra la notte del 24 novembre e la mattina del 25 è sparita una terna parcheggiata in uno spiazzo adiacente a una cabina ENEL in via Villacidro.

Ingenti i danni per i proprietari che lanciano appelli social per ritrovare i mezzi rubati.