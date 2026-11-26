Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Cagliari Stampace hanno tratto in arresto un uomo, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Nel corso della mattinata del 25 novembre 2026, i militari operanti, transitando in via Roma, hanno notato l’individuo mentre trasportava a mano uno scooter Piaggio Liberty, privo delle chiavi di accensione. Gli immediati accertamenti esperiti hanno permesso di appurare che il motoveicolo era oggetto di furto, denunciato poco prima dal proprietario.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.