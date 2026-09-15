È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari il motociclista rimasto ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 14 in viale La Playa.

L’uomo era in sella alla moto coinvolta nello scontro con un’auto. Nell’impatto ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento del 118, intervenuto sul posto per prestare i primi soccorsi e trasferirlo in ospedale.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi.