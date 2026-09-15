Promosse a pieni voti le vele anti caldo nelle vie dello shopping di Cagliari che, a partire dalla prossima estate, regaleranno ombra e sollievo a cittadini e turisti in qualunque ora della giornata decidano di frequentarle. Una boccata d’ossigeno anche per i commercianti che, con le temperature proibitive dell’estate che non è ancora finita, hanno dovuto rassegnarsi a lunghe ore di vuoto totale delle strade causato appunto dal caldo torrido e asfissiante.

Quella delle vele nelle vie Manno e Garibaldi è uno dei provvedimenti che rientra nel piano approvato dalla giunta comunale: 7 milioni e 200mila euro per rendere più vivibile la città in estate, vele ombreggianti comprese. “Siamo molto felici che il Comune abbia accolto questa esigenza, è un segnale importante, di forte attenzione da parte della giunta Zedda che ringrazio per aver accolto la mia proposta”, dice a Casteddu online Marco Milia, presidente del Consorzio Strada Facendo. “E’ un cambiamento che può sicuramente dare motivazione e una marcia in più ai commercianti. Un primo passo che speriamo venga seguito da altri, per esempio l’apertura serale dei negozi agganciata però a una serie di eventi: questa estate non sono stati fatti, speriamo nella prossima”.

Ma adesso, in attesa della prossima estate, è già tempo di pensare al Natale e all’incremento di affari che comporta, anche grazie alle tantissime persone attirate dai mercatini natalizi: “Confidiamo nelle feste natalizie e soprattutto speriamo in una programmazione stabile che, per tutto il 2027, aiuti davvero il commercio a superare il complicato momento storico che sta vivendo”.