Cagliari, ok alla club house nel campo di Mulinu Becciu. Nuovo look per l’impianto di via Argonne

Una club house nel campo sportivo di via Crespellani a Mulinu Becciu e la manutenzione dell’impianto sportivo di via Argonne. Sono alcuni degli interventi previsti nell’ambito della variazione di bilancio (4, 5 milioni di euro) che sarà approvata questa sera in consiglio comunale.

Tra i finanziamenti più importanti quello relativo alla carta turistica, al progetto La famiglia al Centro e gli “interventi straordinari di accoglienza integrata a favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”. Ci sono poi le indagini idrogeologiche per la sistemazione del Rio Fangario e il miglioramento della viabilità di via Toti. I consiglieri di centrosinistra Ghirra e Marcello, tra i primi, hanno contestato la giunta sul bilancio per i finanziamenti andati in fumo (viale Monastir). Il sindaco Truzzu ha teso la mano all’opposizione: “Le risorse sono tante e possiamo fare tante scelte. Sono a vostra disposizione”