Cagliari, nuova ondata di tavolini in arrivo tra piazza Yenne e largo Carlo Felice

Una nuova ondata di tavolini è in arrivo tra largo Carlo Felice e piazza Yenne. Altri posti a sedere in uno dei salotti della città più apprezzati dai turisti per gelati, pizze, aperitivi e drink all’aperto. Il documento che dà il via libera al progetto è stato discusso ieri sera nel corso della commissione Urbanistica del Comune.

I nuovi spazi sono stati individuati nell’area antistante il Palazzo “Pipia Rossi” (accanto al chiosco dei fiori recentemente riaperto), lo spazio di forma rettangolare nel marciapiede del Largo Carlo Felice sul lato destro (accanto all’angolo con via Manno), di larghezza pari a quella delle aiuole, e altri spazi in piazza Yenne all’angolo con via Manno.