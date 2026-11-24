Oltre 100 grammi di hashish, cocaina e materiale per pesare e confezionare le dosi sono stati sequestrati dai carabinieri a Cagliari, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta intorno alle 2 della scorsa notte dai militari della stazione di Cagliari Sant’Avendrace.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio, quando i carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e domiciliare.

Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati circa 103 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e diverso materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi, ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.