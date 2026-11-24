Oltre 300 studenti coinvolti in simulazioni di sopralluoghi sulla scena del crimine e una mostra per raccontare oltre 120 anni di attività della polizia scientifica. Dal 27 novembre all’11 dicembre il Bastione di Saint Remy, a Cagliari, ospiterà “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, esposizione itinerante promossa dalla Polizia di Stato e aperta gratuitamente al pubblico.

L’inaugurazione è in programma venerdì 27 novembre alle 11 nella passeggiata coperta del Bastione. La mostra sarà visitabile, festivi compresi, tutti i giorni dalle 10 alle 17. Su una superficie di circa 300 metri quadrati, il percorso si articola in sette ambienti tematici dedicati all’evoluzione delle tecniche investigative: dalle impronte digitali ai sopralluoghi, dalla ricostruzione 3D all’analisi delle tracce e alla documentazione video dei servizi di ordine pubblico.

Accompagnata dalla voce narrante del giornalista Gianluigi Nuzzi, l’esposizione propone immagini, filmati, documenti, oggetti e testimonianze di chi ha operato sulle scene del crimine e condotto indagini forensi, ripercorrendo lo sviluppo della disciplina dalle origini, nei primi anni del Novecento, fino alle tecnologie più recenti.

In vista dell’appuntamento, il Gabinetto regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna ha portato nelle scuole di Cagliari e dell’hinterland dimostrazioni pratiche sulle tecniche investigative. Tra il 22 ottobre e il 12 novembre gli agenti hanno incontrato gli studenti dell’istituto superiore M. Giua, nelle sedi di Cagliari e Assemini, dell’istituto comprensivo Randaccio-Tuveri-Don Milani-Colombo di Cagliari e dell’istituto comprensivo G. Deledda di San Sperate.

Durante gli incontri, gli studenti hanno assistito alla simulazione di un sopralluogo, con l’isolamento della scena del crimine, la ricerca di tracce attraverso strumenti e luci forensi e il rilevamento di impronte latenti su vetri e pareti. L’iniziativa ha coinvolto oltre 300 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro degli specialisti.

Gli incontri, organizzati in collaborazione con dirigenti scolastici e docenti, hanno approfondito il ruolo delle discipline scientifiche, in particolare chimica e biologia, nelle indagini e nella ricerca delle prove. Il progetto di educazione alla legalità e orientamento proseguirà anche nel 2027 con nuove iniziative negli istituti della provincia.