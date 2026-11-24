Chiusura al traffico domani, mercoledì 25 novembre, in via Pessagno, nel tratto compreso tra via Rockefeller e piazza Efisio Puddu, per consentire gli interventi di riqualificazione delle passerelle sul canale di San Bartolomeo. Lo stop alla circolazione veicolare sarà in vigore dalle 9 alle 13, come previsto dall’ordinanza dirigenziale n. 3085/2026 del servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti.

I lavori rientrano nel progetto di connessione pedonale tra la Cittadella dello sport del quartiere Montemixi e le nuove strutture sportive in fase di realizzazione sulla sponda del canale di San Bartolomeo. L’intervento, è finalizzato alla valorizzazione delle passerelle pedonali esistenti