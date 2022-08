Cagliari, nel cuore del temporale come un “tornado”: “Macchine ferme, il vento sposta fortemente le auto”. Il racconto in diretta degli automobilisti dalla 554 e dalla 131: “Abbiamo paura, non si vede nulla, oltre alla pioggia e ai tuoni devastanti ci sono ondate di vento fortissimo e le auto ballano sotto le raffiche”. Situazione comune in città e nell’hinterland, fulmini e tuoni fortissmi anche a Pirri, allagamenti in varie zone dell’area metropolitana. Mandateci foto e video su Whatsapp Casteddu al 3807476785.