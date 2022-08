Cagliari è sotto un concerto di tuoni e pioggia. Cielo nerissimo, le nuvole si sono mangiate in pochi secondi il sole. Piena allerta meteo gialla confermata, dopo mesi di siccità è arrivata la pioggia. Nuvoloni carichi d’acqua in tutto l’hinterland, con temporali forti segnalati nel centro nord Sardegna, da Pozzomaggiore a Escolca. E si segnala già qualche allagamento nell’hinterland, dalla zona di Quartu a quella, ormai classica, della Municipalità di Pirri. La pioggia è prevista sino alla serata di oggi, i primi fulmini squarciano il cielo sopra il capoluogo sardo. Un cambio di rotta repentino del tempo a pochi giorni dal Ferragosto, con la Protezione Civile che ha dovuto spedire diversi avvisi di allerta per non far trovare impreparati sardi e turisti. Mandate FOTO e VIDEO a WhatsApp Casteddu: 3807476085