Molestata sessualmente a bordo di un autobus del Ctm, nel centro di Cagliari. Un uomo di 29 anni, un algerino disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio è avvenuto dopo la segnalazione al 112 da parte della vittima, che ha contattato i militari subito dopo le molestie.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente alla prima apertura delle porte, in corrispondenza di una fermata. Decisive per individuarlo la descrizione fornita dalla donna e la collaborazione dell’autista del mezzo, che ha prestato alla vittima i primi soccorsi. I carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari hanno rintracciato il 29enne poco dopo, mentre tentava di allontanarsi a piedi in una strada vicina.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta per violenza sessuale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.