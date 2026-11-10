Si è aperto questa mattina davanti alla Corte d’assise di Sassari il processo a Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo, uccisa con tre colpi di pistola nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, di proprietà dell’imputato.

In apertura di udienza, la Corte presieduta dal giudice Antonello Spanu ha respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dai difensori Gabriele Satta e Luca Montella. Alla richiesta si erano opposti la pm della Procura di Tempio Pausania, Noemi Mancini, e i legali di parte civile Antonella e Nino Cuccureddu, che assistono i familiari della vittima.

In aula erano presenti i genitori e gli altri familiari di Cinzia. “Non proviamo odio, ci affidiamo alla giustizia. Non possiamo provare odio, altrimenti non riusciremmo ad andare avanti”, ha dichiarato il padre della giovane, Renato Pinna.