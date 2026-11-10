Sestu, furti aggressioni e molestie fanno scattare il blitz dei sindaci: “La sicurezza è un diritto che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini”. Cossa promuove un incontro tra i primi cittadini dell’Area Vasta e sul Cas afferma: “Chi delinque dev’essere rimpatriato immediatamente”.

Prende posizione il sindaco Michele Cossa che per la sicurezza parla di un gioco di squadra tra i rappresentanti dei territori limitrofi a Cagliari, perché “nessuno deve avere paura di uscire di casa, passeggiare per strada o lasciare giocare i propri figli in un parco.

Furti, spaccio, vandalismi e degrado non possono diventare la normalità. E noi non intendiamo rassegnarci.

Per questo ho promosso a Sestu un incontro con i rappresentanti di 14 Comuni dell’area vasta di Cagliari, per affrontare insieme i problemi della sicurezza.

I delinquenti e gli imbecilli non si fermano ai confini comunali. E neppure la risposta delle isituzioni deve fermarsi lì”.

Le richieste per contrastare i pericoli sono “più forze dell’ordine, la possibilità di potenziare le Polizie Locali e controlli coordinati, anche nelle ore notturne.

Abbiamo affrontato anche le criticità legate al centro migranti di Monastir: in mezzo a tante brave persone capitano talvolta anche dei delinquenti, e chi delinque dev’essere rimpatriato immediatamente. I sindaci non possono sostituirsi allo Stato. Ma non vogliono nemmeno stare a guardare e chiedono risposte concrete.

Perché senza sicurezza non c’è libertà. E la libertà dei cittadini non è negoziabile”.: “La sicurezza è un diritto che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini”. Cossa promuove un incontro tra i primi cittadini dell’Area Vasta e sul Cas afferma: “Chi delinque dev’essere rimpatriato immediatamente”.

Prende posizione il sindaco Michele Cossa che per la sicurezza parla di un gioco di squadra tra i rappresentanti dei territori limitrofi a Cagliari, perché “nessuno deve avere paura di uscire di casa, passeggiare per strada o lasciare giocare i propri figli in un parco.

Furti, spaccio, vandalismi e degrado non possono diventare la normalità. E noi non intendiamo rassegnarci.

Per questo ho promosso a Sestu un incontro con i rappresentanti di 14 Comuni dell’area vasta di Cagliari, per affrontare insieme i problemi della sicurezza.

I delinquenti e gli imbecilli non si fermano ai confini comunali. E neppure la risposta delle isituzioni deve fermarsi lì”.

Le richieste per contrastare i pericoli sono “più forze dell’ordine, la possibilità di potenziare le Polizie Locali e controlli coordinati, anche nelle ore notturne.

Abbiamo affrontato anche le criticità legate al centro migranti di Monastir: in mezzo a tante brave persone capitano talvolta anche dei delinquenti, e chi delinque dev’essere rimpatriato immediatamente. I sindaci non possono sostituirsi allo Stato. Ma non vogliono nemmeno stare a guardare e chiedono risposte concrete.

Perché senza sicurezza non c’è libertà. E la libertà dei cittadini non è negoziabile”.