I carabinieri di Cagliari San Bartolomeo hanno arrestato un operaio 24enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Cagliari.

Il provvedimento arriva dopo la denuncia presentata nell’agosto 2025 dalla madre del giovane, che aveva denunciato di subire da marzo dello stesso anno vessazioni psicologiche, minacce, ingiurie e pressanti richieste di denaro.

Le indagini dei carabinieri hanno confermato il racconto della vittima, documentando un quadro indiziario concordante che ha reso necessaria l’emissione della misura cautelare.

Il 24enne, rintracciato dai militari, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento si inserisce nell’attività costante dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare la violenza domestica, garantendo tutela e protezione alle vittime.