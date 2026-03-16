I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza un operaio 29enne, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica. L’episodio è avvenuto durante un normale controllo stradale in centro città. Alla vista della pattuglia, il giovane ha accelerato improvvisamente verso il militare preposto, che ha evitato l’impatto con prontezza. Ne è seguito un inseguimento di alcuni chilometri, conclusosi nella frazione di Is Gannaus, senza provocare feriti né incidenti.