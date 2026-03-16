I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza un operaio 29enne, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica. L’episodio è avvenuto durante un normale controllo stradale in centro città. Alla vista della pattuglia, il giovane ha accelerato improvvisamente verso il militare preposto, che ha evitato l’impatto con prontezza. Ne è seguito un inseguimento di alcuni chilometri, conclusosi nella frazione di Is Gannaus, senza provocare feriti né incidenti.
I Carabinieri hanno accertato che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione alcolica: il test etilometrico ha rilevato un tasso oltre il doppio del limite consentito. La patente è stata ritirata e l’auto, intestata al padre, sottoposta a sequestro amministrativo.
Il 29enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari, fissata per la mattinata odierna.