Cagliari, matrimoni anche negli spazi privati: sì alle nozze a Palazzo Doglio, Convento S. Giuseppe e Lido

Tante le richieste per le nozze civili “originali”. E così il Comune ha deciso: non solo negli spazi pubblici, il sì più romantico potrà essere pronunciato anche in alcuni spazi privati a Cagliari. La giunta comunale ha deciso di istituire “uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili” anche alcune proprietà private. Ne sono state individuate tre che hanno risposto a una manifestazione di interesse: sono palazzo Doglio, il convento di san Giuseppe e lo stabilimento balneare del Lido. Ed ecco le tariffe che dovranno essere versate all’amministrazione: 800 euro per i residenti, e mille e 200 euro per i non residenti

Al momento gli uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili si trovano solo negli spazi pubblici: Castello di San Michele, Terrazza Bastione Saint Remy, Antico Palazzo di Città; Arena Marina Piccola, Lazzaretto di Sant’Elia, Giardini Pubblici presso Galleria Comunale d’Arte, Parco ex Vetreria di Pirri, Spiaggia del Poetto e Il Ghetto. Ma l’anno scorso il consiglio comunale ha impegnato il sindaco e la giunta ad estendere l’elenco degli Uffici distaccati di Stato civile, valutando anche la possibilità di sperimentare nuovi spazi della città per le richieste degli utenti ormai sempre più numerose. Ed è partita la caccia di strutture e spazi privati di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, per l’istituzione di nuovi “Uffici di Stato Civile” per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. Nell’agosto scorso è stata indetta una manifestazione di interesse e sono arrivate tre domande: Palazzo Doglio (La Corte 2, 155, 20 metri quadrati), il Convento San Giuseppe (Corte B “Giardino degli sposi”, 200 mq) e lo stabilimento balneare Il Lido (la Rotonda, 500 mq), spazi individuati all’interno di più ampie strutture.

Gli orari per le celebrazioni. Palazzo Doglio: dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 11.30 e dalle ore 17 alle 18. Convento San Giuseppe: dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 11.30 e dalle 17 alle ore 18. Il Lido: dal lunedì alla domenica dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Saranno inoltre estese, le giornate di celebrazione ai Giardini Pubblici presso Galleria Comunale d’Arte e al Bastione Saint Remy tutti i sabati del mese.