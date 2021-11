Maltempo, paura a Villasalto: massi e detriti crollano sulla strada provinciale

Massi e detriti in strada alle porte di Villasalto. Oggi poco prima delle 20, la pattuglia locale della Stazione dei carabinieri che si muoveva in direzione San Vito è intervenuta sulla Strada provinciale 27. Qui, al km 13 dove, nei pressi di una curva, su parte della carreggiata sono franati massi e detriti a causa delle forti precipitazioni. I militari sul posto in attesa di intervento di personale della Provincia per la pulizia della sede stradale.