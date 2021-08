Cagliari, lite degenera in accoltellamento: arrestato per tentato omicidio un 75enne

Ieri pomeriggio gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti a Cagliari zona San Michele per una lite tra due persone.

A chiamare la locale Sala Operativa è stato un uomo che ha chiesto aiuto in quanto un suo conoscente, dopo aver discusso con il vicino di casa, è stato ferito con una coltellata.

Gli Agenti hanno individuato il pianerottolo teatro del litigio, trovando uno dei due appartamenti aperto con all’interno la vittima riversa sul divano, con una vistosa ferita sul fianco assistita dall’uomo che poco prima aveva chiesto aiuto alla Polizia.

Una volta richiesto l’intervento di un equipaggio del 118 e affidata la vittima, un 58enne cagliaritano, alle cure mediche per il trasporto in ospedale, i Poliziotti hanno ricostruito la vicenda.

Hanno potuto accertare che la lite tra la vittima e l’aggressore, dirimpettai, era degenerata per futili motivi, legati alla ripartizione delle spese condominiali.

Pertanto gli Operatori hanno fatto ingresso nell’abitazione di fronte con la serratura visibilmente danneggiata trovando all’interno un uomo, identificato per un 75enne di Siurgus Donigala, seduto in cucina, il quale alla loro vista ha indicato il coltello intriso di sangue posato sul tavolo.

L’anziano ha raccontato agli Agenti di aver reagito ad un tentativo di intrusione da parte del 58enne, che poco prima aveva sferrato un calcio alla porta. Sentendosi minacciato dopo aver afferrato un coltello da cucina gli ha sferrato due fendenti, il primo dei quali è andato a vuoto, mentre il secondo lo ha colpito al fianco procurandogli una copiosa emorragia.

Il 75enne è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio e accompagnato presso l’abitazione del figlio in attesa dell’udienza di convalida.

Il 58enne, ricoverato in ospedale, ha riportato una ferita considerata guaribile in 30 giorni di prognosi. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire più compiutamente la dinamica dei fatti.