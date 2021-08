Morta a Sassari dopo essere precipitata dal balcone, gli organi di Anita salveranno 4 bimbi

Hanno detto “sì” alla donazione degli organi nel momento più doloroso, quello della perdita della propria figlia di appena due anni, morta dopo essere precipitata dalla finestra a Sassari. Anita non c’è più, ma “continuerà a vivere” nei corpi di almeno altri 4 bambini. A dirlo è l’associazione Prometeo Trapianti Sardegna: “Sono stati donati il cuore, il fegato e i reni della bambina e quindi 3 o 4 bambini potranno essere salvati con un trapianto. Vogliamo solo ricordare che in Sardegna non si fa il trapianto cosiddetto ‘pediatrico’ e quindi gli organi avranno sicuramente varcato il Tirreno per essere donati ad altri bambini affetti da gravi patologie in attesa di un trapianto salvavita. Per i bambini che hanno necessità di un trapianto d’organo, non esiste come per gli adulti una lista regionale, ma c’è una lista unica nazionale che fino ad oggi ha fatto ricominciare a vivere molti bambini grazie al grande lavoro di rete dei Crt delle varie Regioni e del Cnt operativo di Roma”.

“Il nostro grazie di cuore va alla famiglia sassarese che speriamo con il tempo possa trovare il conforto necessario , ci auguriamo anche che questo grande gesto di solidarietà umana sia preso ad esempio da altre famiglie nel caso di tragici accadimenti. In tanto dolore tanto amore, chi dona gli organi dona la vita”.