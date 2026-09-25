Dal 25 al 27 settembre si terrà il prestigioso Evento organizzato dall’Automobile Club Cagliari nell’anno del suo centenario.

Il format, che integra abilmente automobilismo storico, attività sportive e la scoperta del patrimonio locale, prevede tre esperienze distinte ma coordinate tra loro: il raduno “Ruote nella Storia”, la gara “Coppa Golfo degli Angeli – Trofeo La Via dell’Argento” e la sfida “Match Race”.

La manifestazione interesserà i centri di Cagliari, Mandas, Villasalto, Muravera, Ballao e Dolianova e si svolgerà nell’anno del Centenario dell’Automobile Club di Cagliari, il più antico degli Automobile Club della Sardegna, fondato il 29 giugno 1926.

Un viaggio tra auto storiche, sport, paesaggi, visite culturali e valorizzazione del territorio dal grande fascino, che promette emozioni e divertimento.

L’evento “Ruote nella Storia” è organizzato con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna e ACI Historic Cagliari e gode del patrocinio della Regione Sardegna, del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Comune di Mandas, del Comune di Dolianova, del Comune di Ballao e del Comune di Muravera.

Ruote nella Storia, prestigioso format nazionale creato e promosso da ACI Storico e Automobile Club d’Italia, ha lo scopo di portare sulle strade e tra i luoghi e panorami più belli d’Italia le affascinanti auto storiche e d’epoca. Ruote nella Storia – La Via dell’Argento organizzato per tre giorni dall’Automobile Club Cagliari, presieduto da Antonello Fiori, con la direzione di Attilio Iannuzzo, rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la presenza dell’Automobile Club Cagliari sul territorio nell’anno del suo Centenario e per sviluppare iniziative che mettano in relazione il patrimonio motoristico con quello storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico locale.

Coppa Golfo degli Angeli-Trofeo “La Via dell’Argento”, in programma dal 25 al 27 settembre, è una gara di regolarità turistica per auto storiche, con il Match Race (sfida a eliminazione diretta, con due concorrenti alla volta) in programma venerdì 25 settembre. La manifestazione punta a valorizzare il territorio del Golfo degli Angeli e l’area metropolitana di Cagliari attraverso un format che integra automobilismo storico, attività sportive e la scoperta del patrimonio locale, che contribuirà a diffondere l’immagine della Sardegna come una meta di riferimento per il turismo automobilistico.

Venerdì 25 settembre, a Cagliari (Calata dei Mercedari, Orange Marina Padel Club), dalle 17:30 alle 19:45, sono in programma le verifiche delle auto in gara e, successivamente, la partenza del Match Race.

Sabato, sempre a Cagliari (Calata dei Mercedari, Orange Marina Padel Club) dalle 7:30 alle 8:30 si terranno le verifiche e verrà distribuito il road book. Alle 9 è prevista la partenza della prima tappa e, successivamente, sono in programma le prove cronometrate in viale Europa a Cagliari. Dalle 10:45 è previsto l’arrivo a Mandas, dove i partecipanti potranno visitare il Museo MAMES (Museo d’Auto e Moto d’Epoca della Sardegna, Attilio Mocci Demartis) e, alle 12:30, controllo orario in via Nuoro. A seguire, le prove cronometrate presso il Parco Acquabona e un altro controllo orario in via Nuoro, prima del momento conviviale del pranzo, sempre a Mandas.

Successivamente, i partecipanti, si recheranno a Villasalto per la visita alla Miniera Su Suergiu (dalle 16:40 alle 18) e, in seguito, effettueranno un controllo orario a Muravera, in piazza Europa (alle 18:45), mentre l’arrivo a Colostrai per la cena e il pernottamento, è previsto alle 19:15.

Domenica, alle 8:45, a Colostrai, è fissato il ritrovo dei partecipanti per la partenza della seconda tappa in programma alle 9. Alle 11:00, a Ballao, è previsto il controllo a timbro in località Miniera di Corti Rosas, alle 11:15 il controllo orario in via Flumendosa e, a seguire, le prove cronometrate (Rio Bintinoi). Poi, gli equipaggi si dirigeranno da Ballao a Dolianova, dove alle 12:30 è fissato il controllo orario in via Einstein e, a seguire, il momento conviviale del pranzo e le premiazioni.