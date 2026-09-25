È mancata all’affetto dei suoi cari

GIUSEPPA TALLUTO

per tutti Nenè

di 95 anni

Ne danno il triste annuncio la sorella Toti, con tutti i nipoti, i pronipoti e le loro famiglie. Un ringraziamento speciale all’amata Halyna, che le è stata accanto ogni giorno con affetto, pazienza e dedizione. Un ringraziamento anche all’infermiere Fabio per le cure premurose. I funerali si terranno sabato 26 alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Paolo, piazza Giovanni XXIII, Cagliari.

No fiori ma opere di bene

On. Fun. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397