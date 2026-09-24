Polizia di Stato Cagliari: spaccio in Piazza Matteotti, un arresto e una denuncia dei Falchi.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori sviluppi investigativi, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un minore di anni 17 e denunciato in stato di libertà un maggiorenne entrambi per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Prosegue l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. I Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 17 anni, presunto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata al termine di un prolungato servizio di osservazione svolto in Piazza Matteotti, nel corso del quale gli investigatori, mantenendosi a distanza, hanno monitorato per diverse ore i movimenti di alcuni giovani presenti nella zona. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sul minorenne, che è stato visto incontrare, in rapida successione, diversi soggetti giunti sul posto. I poliziotti hanno così documentato alcuni scambi ritenuti riconducibili ad altrettante cessioni di sostanza stupefacente. Raccolti sufficienti elementi, i Falchi sono intervenuti bloccando il giovane e procedendo alla sua perquisizione personale, nel corso della quale sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish, unitamente a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il 17enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu. Nel corso della medesima attività, gli agenti hanno inoltre controllato un altro cittadino straniero, di 18 anni, trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, nonché di farmaci contenenti principi attivi ricompresi nelle tabelle delle sostanze psicotrope. Quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi che la Squadra Mobile di Cagliari sta svolgendo con particolare attenzione nelle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.