Forte odore di gas avvertito in diverse zone di Cagliari e dell’hinterland. Numerose le segnalazioni arrivate oggi al centralino dei vigili del fuoco, intervenuti con le squadre del 115 per effettuare controlli e verifiche. Gli accertamenti, però, non hanno consentito di individuare l’origine del fenomeno.

Un episodio analogo si era verificato lunedì nel centro di Cagliari, in viale Diaz. In quel caso i vigili del fuoco avevano ricondotto l’odore alla rottura di una tubazione provocata da un mezzo impegnato nei lavori per la realizzazione della metropolitana.