Sei giovani tra i 19 e i 22 anni, residenti a Monastir e Ussana, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Dolianova per l’aggressione avvenuta ieri nei pressi del centro migranti di Monastir. Durante le perquisizioni sono state trovate e sequestrate alcune spranghe di ferro, nascoste all’interno di un’auto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione sarebbe scattata dopo una lite in un bar del paese, dove uno dei giovani avrebbe ricevuto alcune offese da un cittadino algerino. Il gruppo avrebbe quindi raggiunto a bordo di due auto alcuni migranti mentre rientravano verso il centro.

Ne sarebbe nata un’aggressione durante la quale sarebbero stati utilizzati bastoni, spranghe, bottiglie e pietre. Un cittadino straniero ha riportato ferite al volto, mentre gli aggressori si sono poi allontanati.