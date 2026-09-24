A Cagliari tornano i tatuaggi anni Duemila: tribali, fine line e Y2K, ecco cosa va di moda nel 2026

Le mode cambiano anche sulla pelle: dopo anni di tatuaggi piccoli e minimal, tornano le estetiche dei primi anni Duemila, ma continuano a spopolare fine line, scritte e micro-realismo

A Cagliari il tatuaggio non sembra conoscere crisi. Cambiano i disegni, cambiano le mode e cambiano anche le generazioni che decidono di affidare alla pelle un ricordo, una frase o semplicemente qualcosa che piace. E se negli ultimi anni sembrava che la parola d’ordine fosse soprattutto “minimal”, nel 2026 qualcosa sta cambiando.

C’è stato un periodo in cui sembrava che tutti volessero lo stesso tatuaggio: piccolo, sottile, quasi invisibile. Una parola sul polso, un fiore sulla caviglia, una stellina, una data. Il fine line, con le sue linee sottilissime e l’estetica delicata, continua ancora oggi a essere una delle scelte più amate.

Ma accanto ai piccoli tatuaggi stanno tornando anche disegni che sembravano ormai appartenere al passato. A partire dai tribali.

Non esattamente quelli che ricordiamo sulle braccia e sulla schiena tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Il tribale del 2026 viene reinterpretato in chiave più moderna, con forme più elaborate, linee marcate e, in alcuni casi, contaminazioni futuristiche.

E gli anni Duemila tornano anche attraverso l’estetica Y2K. Fiocchi, ciliegie, simboli nostalgici e piccoli disegni ispirati all’immaginario di quegli anni stanno tornando sulla pelle, complice anche la riscoperta di quel periodo sui social.

A resistere, però, sono le scritte. Nomi, date, frasi, citazioni e singole parole continuano a essere una scelta molto personale: poche lettere possono bastare per trasformare un ricordo o un significato in qualcosa da portare sempre con sé.

E poi ci sono il micro-realismo, i tatuaggi ispirati agli anime giapponesi e i piccoli soggetti dettagliati. Stili molto diversi tra loro, che raccontano una cosa abbastanza evidente: non esiste più un unico tatuaggio “di moda”.

Anche a Cagliari le possibilità sono ormai tantissime. Dal tatuaggio quasi invisibile a quello che occupa buona parte del braccio, dal piccolo simbolo scelto per un significato personale fino ai disegni più elaborati. E a scegliere non sono soltanto i più giovani: il tatuaggio è ormai trasversale e coinvolge persone di età e stili molto diversi.

A raccontare quanto questo mondo sia ormai radicato anche in città c’è anche la Cagliari Tattoo Convention, in programma dal 9 all’11 ottobre alla Fiera Internazionale della Sardegna. Tre giornate dedicate al mondo del tatuaggio, con professionisti italiani e internazionali, espositori, musica e spettacoli.

Insomma, a Cagliari il minimal non è morto, ma non è più l’unica possibilità. Il fine line continua a resistere, le scritte non passano mai davvero di moda e intanto gli anni Duemila tornano a prendersi un pezzo di pelle.

Perché le mode cambiano, anche quando sembrano essere finite. E quello che qualche anno fa sembrava il tatuaggio da non fare mai più potrebbe essere, molto semplicemente, quello che vedremo sempre più spesso in giro per Cagliari.