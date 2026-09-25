Monserrato, in via del Redentore al via i lavori per sistemare la strada dopo le abbondanti piogge dello scorso anno e il passaggio dei mezzi pesanti che hanno compromesso l’asfalto: rattoppi in vista del rifacimento integrale della trafficatissima arteria che avverrà entro dicembre.

Stop alla circolazione, tutta la mattina di ieri la parte alta di via del Redentore è stata occupata dagli operai per arginare i danni significativi causati delle forti piogge dello scorso inverno, aggravati dal passaggio dei mezzi pesanti. “Questi lavori sono un intervento immediato in attesa del completo rifacimento dell’asfalto dell’intero tratto, previsto entro dicembre. Sarà la seconda volta in dieci anni delle nostre amministrazioni che questa strada viene rifatta, a dimostrazione dell’attenzione che riserviamo alla manutenzione della nostra città” spiega il sindaco Tomaso Locci.

Contemporaneamente Gesenu ha provveduto alla pulizia completa dei giardinetti, restituendo decoro a uno degli spazi più frequentati di Monserrato. Alla ditta si sono aggiunti alcuni cittadini che, “di propria iniziativa, hanno contribuito a pulire le innumerevoli foglie cadute dagli alberi con scopa e paletta. Gesti come questo fanno la differenza e meritano di essere riconosciuti da tutti i cittadini”.