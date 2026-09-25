Cagliari, non fiori ma opere di bene per il piccolo Alberto: la volontà dei genitori dopo l’improvvisa scomparsa del bimbo di 8 anni. Per onorare la sua memoria, i fondi verranno destinati ad associazioni che si occupano di bambini.

Il funerale è stato fissato per domani nella parrocchia Vergine della salute situata al Poetto.

Alberto Matterazzo, di appena 8 anni, giovane rugbista del Cagliari Rugby, si è sentito male nella serata di lunedì 21 settembre mentre era vicino a casa con la sua mamma ed è morto tra le sue braccia. Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarlo.

Un dramma che ha lasciato dolore e incredulità fra amici, parenti, compagni di squadra e dirigenti.