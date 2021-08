Cagliari, la sfida dei no vax: volantinaggio anti vaccini alla Fiera durante l’open night

La battaglia dei no vax, domani volantinaggio all’esterno della Fiera domani in occasione dell’open night. I non vaccinati continuano a morire, ad affollare le terapie intensive e i reparti Covid che levano spazi e cure alla sanità ordinaria, ma gruppi di no vax proseguono indisturbati a dare battaglia all’unica arma efficace che la scienza ha messo a disposizione nella lotta al virus: il vaccino. Nel mirino c’è anche Truzzu.

“Il sindaco sta pubblicizzando le inoculazioni dei minori per il 31 agosto alla Fiera”, si legge nella bacheca di Fabio Macciò, volto della protesta delle “magliette bianche”. “Dobbiamo esser centinaia, migliaia. Manifestiamo in modo pacifico tutto il nostro dissenso contro questo “siero genico sperimentale” migliaia di noi che occupano lo spazio antistante l’ingresso Fiera lato stadio. Sanitari con noi. avvocati con noi tutti insieme, avremo migliaia di volantini dove è scritto tutto”.

Il riferimento è al sindaco Paolo Truzzu che ha invitato i cagliaritani a vaccinarsi domani. “Martedì 31 agosto alla Fiera, dalle 20 alle 24, per i giovani dai 12 ai 35 anni, sarà possibile vaccinarsi presentandosi semplicemente con un documento di identità e la tessera sanitaria”, ha dichiarato il primo cittadino, “grazie all’Ats e alla Regione Sardegna per averci coinvolto in questa importante iniziativa prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’attesa tra l’altro sarà scandita dalla musica di un dj e chi volesse, al termine dell’evento, potrà indossare un braccialetto che testimonierà con discrezione l’avvenuta vaccinazione.

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore e anche chi ha più di 35 anni potrà fare il vaccino senza prenotazione. È una buona occasione per i più giovani e per chi ancora non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Vi aspettiamo martedì 31 Agosto”.