Cagliari, la denuncia: “Portafoglio rubato ai controlli dell’aeroporto prima della partenza per l’ospedale”

In viaggio per motivi di salute, costretto a stare in Lombardia senza soldi, bancomat e documenti. È questa la disavventura capitata a Fabio Barbarossa, 66 anni, medico sardo in prima linea nei mesi scorsi, durate il periodo più buio del Covid. Il suo portafoglio è sparito ai controlli dell’aeroporto di Elmas, ieri. Barbarossa ha preso uno degli ultimi voli Alitalia, direzione Milano, per poi raggiungere un clinica specialistica. Qualcuno, però, avrebbe allungato la mano in uno dei cestini che passano nello scanner accanto ai metal detector. Una beffa e un bel problema, per il medico, che spiega che nelle prossime ore farà una denuncia. Ecco, di seguito, il suo racconto spedito alla nostra redazione.

Aeroporto di Elmas Cagliari,

“A causa di un grave tumore maligno al cervello, diagnosticato da me medesimo in quanto medico di me stesso nel mese di giugno, mi ritrovo ormai tra i tanti sfortunati sardi a percorrere i viaggi della speranza col resto del mondo. La mia speranza, con la “s” minuscola, è quella di essere seguito da una equipe dell’Humanitas, in particolare da un neurochirurgo di fama nazionale e oltre, Andrea Cardia, laureato a Cagliari e originario di Muravera, che con grande capacità, insieme alla sua equipe, è riuscito ad asportare il tumore. In questi ultimi due mesi ho vissuto a spese mie in un B&B di Rozzano, nelle vicinanze dell’Humanitas, dove ho praticato la Chemioterapia e la Radioterapia. Ieri, 14 ottobre 2021, avevo sempre qui un esame determinante, la Rmn encefalica, per valutare se la terapia avesse poi dato buoni risultati e in definitiva quale fosse stata la mia aspettativa di vita.