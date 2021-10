In giro senza documenti nonostante l’obbligo: 27enne nei guai a Villacidro.

Ieri a Villacidro i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un ventisettenne del luogo, disoccupato e con precedenti. Il giovane, alle ore 15:30 precedenti in via Nazionale, è stato sorpreso senza un documento di identità, nonostante l’ordine ricevuto tramite un provvedimento di “avviso orale” del Questore di Cagliari, datato 1° aprile 2021. In quell’atto autoritativo gli era stato ingiunto di circolare sempre con un documento d’identità a seguito, così come non era solito fare, tanto da costringere le forze dell’ordine in varie località della provincia ad effettuare un lavorio inutile per poterlo identificare, con dispendio di tempo che poteva essere speso in maniera più fruttuosa.