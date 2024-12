Per due giorni consecutivi, luminarie a metà nelle strade del Centro storico a Cagliari. Metà accese e metà spente.

Alle 18, dove brillano le luci delle Casette di Natale, le luminarie commissionate e pagate dal Comune, da Piazza Yenne sino

al numero civico 120 del Corso, ben oltre cento metri da Via Sassari, le luminarie sono tutte spente, come quelle di Via Sassari

e di via G.M.Angioi, mentre nel tratto Via Caprera- Via Pola non sono state nemmeno installate, senza conoscerne il motivo.Le

nostre foto che vi mostriamo testimoniano la tristezza dei luoghi che avrebbero dovuto ospitare momenti di animazione e di allegria

proprie delle festività natalizie e di attesa del nuovo anno, che invece l’inaccettabile disservizio della gestione dell’impianto ha reso vano.

Marcello Roberto Marchi