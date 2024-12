Maxi perdita idrica anche a Genneruxi, è una città colabrodo: “In via Belgrado un fiume in strada da giorni”. Continua l’inchiesta di Casteddu Online sulle gravi perdite idriche a Cagliari. Nuova denuncia, stavolta da un residente di Genneruxi: ” Scrivo per denunciare l’ennesima falla della condotta idrica, questa volta nella zona di Genneruxi, via Belgrado angolo via Costantinopoli.

La perdita è copiosa e costante (vedasi foto allegate) al punto di mettere in difficoltà i passanti, soprattutto anziani che attraversano la zona per raggiungere la chiesa lì vicino. Come se non bastasse i pozzetti stradali risultano ingombrati da detriti e fogliame impedendone il corretto deflusso negli stessi. A dire la verità ho persino notato una persona residente in zona, adoperarsi INSPIEGABILMENTE, per tappare dolosamente i tombini in questione (forse esasperata, per attirare l’attenzione). Ho inoltrato mail e pec al Comune e Polizia Municipale e fatto segnalazione ad Abbanoa ma senza risultati. Spero che “Casteddu” riesca nell’impresa”.