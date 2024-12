Capodanno al Bastione, il mega evento per giovani con tanto di dj set fino alle tre del mattino scatena la protesta del Comitato di quartiere di Castello, accompagnata da quella di tanti lettori. La notte di San Silvestro il Bastione Saint Remy ospiterà un grande palco tra spettacoli e musica fino a notte fonda, un’area food e una per i servizi igienici. Evento promosso da diversi frequentatissimi locali della città, e intanto tra i residenti cresce la preoccupazione per i problemi legati alla sicurezza, su tutti la possibile assenza di vigilanza e i rischi di affollamento. Sulla questione autorizzazioni a fare il punto è Gabriella D. che scrive: “Prima il Bastione era definita una terrazza e non una piazza, pertanto non si potevano organizzare certi eventi e non si rilasciavano autorizzazioni perchè poco sicuri”, “Si dovevano contingentare le persone il quale numero non poteva essere superiore a 600”, seguono i leciti interrogativi: “Ora d’improvviso è tutto lecito e sicuro?”, “La commissione pubblico spettacolo è stata meno severa? Cosa è cambiato da un’anno all’altro?”, e ancora Maria P.: “Fino allo scorso anno dirigenti e funzionari non erano d’accordo nell’utilizzo del Bastione perchè poco sicuro, qualcosa è necessariamente cambiata!”. A smorzare i toni ci pensa Samuela D.: “Ci si sa soltanto lamentare, se organizzano qualcosa non va bene, se la organizzano pure”, a restare dalla parte dei giovani è Stefano C.: “Lasciamoli vivere questi ragazzi”, “Finalmente un pò di vita”. A rassicurare le persone sul tema sicurezza ci pensa Ivan C. che chiarisce: “Vorrei tranquillizzare il comitato che prima di avere il via alla realizzazione di un evento del genere sono diversi gli adempimenti in materia di sicurezza che si devono presentare come il piano safety”, “In una città come Cagliari i controlli da parte degli uffici sono rigorosi”. Una delle note dolenti per Patrizia S. potrebbe essere “Il mancato presidio da parte delle forze dell’ordine, atto ad evitare disordini”. Pessimista Cristiano C.: “Ne vedremo delle belle”. Decisione totalmente ingiusta riguardo alla scelta del luogo per Giulio F. che commenta: “Pura follia” e infine Antonio S. che riferendosi al Bastione sottolinea: “Dovrebbe essere un momento”.