Cagliari, l’ex assessore al traffico Ettore Businco, attraverso un video pubblicato su facebook, ha espresso severe critiche al senso unico istituito in viale Marconi, definendolo un “fallimento” che sta causando numerosi incidenti stradali. Secondo Businco, le corsie per Cagliari sono rimaste due, esattamente come prima, a causa delle due enormi corsie riservate ai bus che hanno vanificato il senso unico. Il conflitto tra veicoli è un altro problema significativo: “Il flusso dei bus, dei veicoli di soccorso e di emergenza si svolge in senso discorde rispetto a quei veicoli privati che escono dalle numerose aziende presenti sul viale”. Ciò ha causato numerosi incidenti e ha reso la situazione sempre più critica. Inoltre, il sovraccarico di traffico su via Galvani è un altro problema da affrontare: “Si è preteso che una viuzza del quartiere di Genneruxi potesse sopportare l’enorme traffico diretto a Quartu Sant’Elena”. Infine, l’aumento del traffico sull’asse mediano è un altro fattore che contribuisce alla congestione: “Migliaia e migliaia di conducenti che fino a ieri prendevano il viale Marconi per andare a Quartu, Quartucciu e Selargius, ora si impegnano all’asse mediano”.

Di fronte a questa situazione, Businco sostiene che è necessario ripensare seriamente al ritorno del doppio senso di circolazione. “Un incidente al giorno è sufficiente per capire che qualcosa non funziona. Limiti di velocità e autovelox non sono sufficienti o addirittura non sono realizzabili. È necessario ritornare al doppio senso di circolazione per restituire una normalità e una tranquillità al quartiere di Genneruxi”. Tuttavia la situazione del traffico a Cagliari sembra destinata a rimanere complessa, a partire da ieri, la SS 554 è interessata da lavori di rifacimento della segnaletica verticale, che causeranno ulteriori disagi fino a maggio. I lavori saranno eseguiti dalle 7 alle 19 e prevedono restringimenti di carreggiata. Gli automobilisti dovranno quindi affrontare nuove limitazioni al traffico, aggravando ulteriormente la situazione già critica causata dal senso unico in viale Marconi. I lavori sono previsti in 3 fasi e interesseranno il tratto dal chilometro 0 all’intersezione con la SS 195. Nessuna pace all’orizzonte dunque chi quotidianamente si trova costretto a percorrere quei tratti di strada.