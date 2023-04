Cagliari, l’80enne aggredito e rapinato sotto casa dovrà essere operato d’urgenza

Frattura del femore. È questo il responso dei medici che hanno visitato Pierpaolo Marcia, l’ottantenne aggredito e rapinato ieri sera in via Codroipo a Cagliari da uno straniero che, prima di sfilargli il portafoglio, gli ha stretto un braccio attorno al collo e l’ha fatto cadere per terra. Un gesto che è costato caro all’anziano che, ancora dolorante, dovrà essere operato d’urgenza al Santissima Trinità. Quanto avvenuto ieri ha scosso tutti i residenti della zona di Tuvixeddu-Tuvumannu: qualcuno ha anche riferito che, negli ultimi mesi, sarebbero avvenuti altri episodi simili. Intanto, Marcia finirà sotto i ferri e tutti i parenti sperano che l’operazione vada bene.

Del malvivente, intanto, ancora nessuna traccia. I poliziotti intervenuti ieri hanno raccolto le testimonianze dei passanti e dei vicini che hanno soccorso Marcia. Quando uscirà dall’ospedale dovrà recarsi in questura per sporgere denuncia e consegnare agli agenti il referto medico.