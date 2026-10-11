Un ottimo Cagliari conquista un bel pareggio con la Juventus. Ma quanto rammarico per quella che avrebbe potuto essere un’altra clamorosa vittoria. Il Cagliari passa in vantaggio con Maldini, resiste fino all’81’ quando arriva il pari dei bianconeri con il primo gol di Kolo Muani.

Bagarre nel finale quando Spalletti provoca Pisacane accusandolo di aver perso tempo. Il tecnico del Cagliari risponde a muso duro e finiscono entrambi espulsi e non saranno in panchina nella prossima partita. Comunque un Cagliari arrembante, con una difesa quasi invalicabile. Un grande Caprile, uno splendido Romano in mezzo al campo. Buono l’esordio di Massolin è ancora Maldini in primo piano col quarto capolavoro della stagione. Cagliari che rimane al quarto posto in classifica: una graduatoria davvero da brividi. E adesso la prossima sarà in trasferta con il Monza e si può vincere. Significherebbe davvero volare.