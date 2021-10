Cagliari, inferno per colpa dei lavori in viale Marconi: 40 minuti in auto da Quartu al capoluogo

Nuova odissea nella storia “infinita” dei lavori nel viale Marconi a Cagliari. Gli operai comunali, stavolta, sono alle prese con la posa del nuovo asfalto nel tratto di strada a ridosso del quartiere Europeo. E i disagi son tantissimi, con code di auto e pullman in netto ritardo da Quartu. Tempo medio di percorrenza: 40 minuti, secondo più secondo meno. Un viale che si restringe per qualche centinaio di metri e diventa a due corsie: una per raggiungere Cagliari, l’altra per arrivare nell’hinterland. E il caos, ancora una volta, è servito.

I bus del Ctm sono in netto ritardo, e il tappeto di lamiere delle macchine è quasi immobile, a tratti più lento di una lumaca.