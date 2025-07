Gigi Riva è e sarà per sempre indimenticabile. Oggi però, c’è anche una splendida immagine di Rombo di Tuono che campeggia sulla cabina elettrica di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, promotrice da anni del progetto Cabine d’Autore, in collaborazione con il Comune di Cagliari, e nasce da un’iniziativa di Legambiente Sardegna.

Lo splendido ritratto è stato realizzato dall’artista Nicholas Bembo con il coinvolgimento attivo delle squadre giovanili del Cagliari Calcio, e si trova di fronte allo stadio a San Bartolomeo. L’opera si chiama “Terra, passato e futuro”: immerso nei colori, uno sfondo di natura artigianale sarda con decori a forma di rombo (in ricordo del famosissimo soprannome ma anche della tradizione sarda) si erge sopra una fascia decorata di rosso e blu. Gigi Riva, di spalle e con la maglia numero 11, in questa raffigurazione veramente emozionante tiene per mano un bambino. Un’immagine evocativa, che simboleggia il passaggio di consegna alle nuove generazioni dell’amore per la terra e la cultura della Sardegna che ha reso così popolare la figura del campione.

Valentina Basciu, Direttrice di Legambiente Sardegna: “Legambiente Sardegna ha promosso l’operazione con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla restituzione alla città di un sito prezioso sotto tanti punti di vista: la vicinanza con lo stadio, l’affaccio lungo lo storico canale San Bartolomeo e le connessioni con l’area di Molentargius ne fanno un luogo simbolo, purtroppo degradato dall’abbandono di rifiuti, intorno al quale si sono aggregate le disponibilità di protagonisti importanti della realtà cagliaritana e regionale. “Siamo particolarmente orgogliosi di questa convergenza virtuosa – afferma Valentina Basciu, direttrice di Legambiente Sardegna- e di aver trovato in Nicholas Bembo la sensibilità necessaria per interpretare un messaggio così importante come quello dell’impegno individuale e collettivo a vantaggio del bene comune”

Marcello Coffaro, Responsabile Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, afferma: “Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa bellissima opera dedicata Gigi Riva, campione che unisce tutti noi. Ogni giorno E-Distribuzione mette il suo impegno al servizio del nostro Paese, ricco di tesori naturali e artistici. Ed è proprio per rendere omaggio alla sua bellezza che è nato Cabine d’Autore, un progetto che ha trasformato le cabine elettriche in vere e proprie tele per la Street Art, facendo convivere i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre caratterizzano la nostra società”

Luisa Giua Marassi, Assessora alla ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune di Cagliari: “ Inaugurare progetti come questo, che mettono al centro la riqualificazione del territorio attraverso l’arte, la tutela dell’ambiente e la sinergia fra enti, è certamente un motivo di grande entusiasmo civico e sociale. Perciò a nome di tutta l’amministrazione, voglio ringraziare i protagonisti di questa iniziativa: anzitutto, E-Distribuzione, che ha inserito la riqualificazione della cabina di via Vespucci, nel progetto “Cabine d’autore”, con un intervento di street art molto significativo, l’artista Nicholas Bembo, per aver realizzato un’opera davvero molto bella, dedicata alla figura di Gigi Riva, con tutto ciò che rappresenta per tutta la comunità cagliaritana e sarda, Legambiente Sardegna che, sempre attiva sui temi che afferiscono alla tutela ambientale dei nostri territori, ha creato una connessione virtuosa fra le forze locali, promuovendo attività di contrasto al degrado e all’incuria dei nostri spazi urbani, infine, il Cagliari Calcio, non solo la società ma anche i suoi giovani calciatori, per la loro adesione al progetto e per l’esempio positivo che attraverso il loro impegno hanno trasmesso alle nuove generazioni. Questa giornata suggella dunque un importante momento di cooperazione collettiva, nel segno dell’ambiente e della riqualificazione urbana.”

Nicola Riva, figlio di Gigi e membro del CdA del Cagliari Calcio “Si tratta di un’opera bellissima, che sin dai primi momenti in cui è stata notata dai cittadini, dai turisti, dai tifosi, ha suscitato grande emozione. Personalmente, e a noi come famiglia, ha fatto davvero piacere e sono convinto che progetti così possano davvero dare molto valore alla città e alla comunità nel segno dei valori più belli dello sport che mio papà ha incarnato e che Nicholas Bembo ha rappresentato splendidamente. Rinnovo quindi il mio ringraziamento e i miei complimenti per l’iniziativa”.

Dopo il taglio del nastro, in un clima di soddisfazione per quanto è stato realizzato in armonia, un momento di intensa commozione, sfociato in un lungo applauso in ricordo del grande Gigi Riva.