Cagliari, il sogno di Stefano diventa realtà: “Un giro sulla camionetta dei miei eroi, i pompieri”

Il regalo più grande? Le foto, scattate con i suoi “supereroi”, e non serve scomodare Mister Rain, almeno non in questo caso. Sì, perchè per Stefano Rodriguez, 43enne affetto della sindrome di Down, i supereroi indossano la divisa, il caschetto e sono pronti a sfrecciare a tutta velocità per domare incendi o evacuare palazzi: “I pompieri”. Il suo sogno era quello di visitare la caserma di viale Marconi. Missione compiuta: oggi, insieme alla sua assistente Lucia Pizzichini, “per me è come un figlio, lo seguo da vent’anni e i suoi genitori, già da tempo, sono morti”, ha varcato la soglia del comando provinciale dei Vigili del fuoco. “Ero emozionato”, ammette, a visita conclusa, Stefano. “Lo sono tutti supereroi, per come mi hanno accolto. Un grazie speciale a Ciro, Marco, Leoncini, Roger. Siete grandi eroi e angeli sulla terra per quello che avete fatto per me”.